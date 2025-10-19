В Испании временно запретили отдавать черных кошек из-за риска «ритуалов» на Хэллоуин

В городе Терраса черных кошек не отдают в семьи до Хэллоуина.

Власти города Терраса, расположенного на северо-востоке Каталонии, Испания, временно запретили усыновление черных кошек из местных приютов для животных. Об этом сообщает BBC.

Запрет действует с 6 октября по 10 ноября и имеет целью предотвратить потенциально жестокие «ритуалы» во время Хэллоуина. Местная служба защиты животных отметила, что в этот период все запросы на воспитание или усыновление кошек будут отклоняться, чтобы защитить животных от травм или использования в качестве реквизита.

Заместитель мэра города Ноэль Дуке сообщил, что накануне Хэллоуина количество запросов на усыновление черных кошек обычно возрастает.

