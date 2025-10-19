В Іспанії тимчасово заборонили віддавати чорних котів через ризик «ритуалів» на Гелловін

У місті Терраса чорних котів не віддають у сім’ї до Гелловіну.

Влада міста Терраса, розташованого на північному сході Каталонії, Іспанія, тимчасово заборонила усиновлення чорних котів із місцевих притулків для тварин. Про це повідомляє BBC.

Заборона діє з 6 жовтня по 10 листопада і має на меті запобігти потенційно жорстоким «ритуалам» під час Гелловіну. Місцева служба захисту тварин зазначила, що в цей період усі запити на виховання або усиновлення котів відхилятимуться, щоб захистити тварин від травм чи використання як реквізиту.

Заступник мера міста Ноель Дуке повідомив, що напередодні Гелловіну кількість запитів на усиновлення чорних котів зазвичай зростає.

