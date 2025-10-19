В Украине 20 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения – кого это касается

Ограничения коснутся промышленных потребителей, но могут затронуть и бытовых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики ограничения электроснабжения для промышленных потребителей с 06:00 до 22:00. Бытовые потребители пока не подпадают под эти ограничения, но ситуация может измениться. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

«Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — отметили в компании.

Причиной введения графиков являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали граждан следить за обновлениями на страницах облэнерго.

Кроме того, в компании сообщили, что в Черниговской области в настоящее время действуют почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.