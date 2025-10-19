В Україні 20 жовтня діятимуть графіки обмеження електропостачання – кого це стосується

Обмеження зачеплять промислових споживачів, але можуть торкнутися й побутових.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 20 жовтня, по всій Україні діятимуть графіки обмеження електропостачання для промислових споживачів із 06:00 до 22:00. Побутові споживачі поки що не підпадають під ці обмеження, але ситуація може змінитися. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів», — зазначили в компанії.

Причиною запровадження графіків є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України. В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, і закликали громадян стежити за оновленнями на сторінках обленерго.

Крім того, у компанії повідомили, що в Чернігівській області наразі діють погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.