«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда» – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия в заключении коснулась и первоначального законопроекта Минюста, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС, а также привлечения международных экспертов к этому процессу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия обнародовала свежее заключение на законопроекты 13137, 13137-1 и 13165-2, которые касаются изменений в дисциплинарных процедурах для судей, а также проверки судейских деклараций добропорядочности.

В частности, предметом заключения «Венецианки» стал законопроект 13165-2 авторства нардепа Ивана Калаура о новых правилах проверки добропорядочности судей, который в начале лета 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении.

Стоит подчеркнуть, что это не просто очередная оригинальная идея законодателей – принятие закона о проверке деклараций добропорядочности еще во втором квартале 2025 года требовалось согласованным с европейскими партнерами Планом Ukraine Facility, за выполнение которого Европейский Союз выделяет «транши» средств Украине. Или не выделяет – если Украина требования не выполняет. Общая сумма, напомним, составляет 50 млрд евро, большинство из которых – кредиты.

В апреле 2025 года Кабмин зарегистрировал в парламенте «базовый» законопроект 13165 о проверке в течение 2 лет деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, которую, по замыслу Минюста, должна провести Высшая квалификационная комиссия судей при участии Общественного совета добропорядочности. Правительство при этом ссылалось на Отчет Еврокомиссии, которая отметила, что «коррупционные риски в Верховном Суде все еще требуют надлежащего реагирования».

Однако принятый в первом чтении законопроект Ивана Калаура 13165-2, в отличие от «базового» законопроекта Минюста 13165, уже непосредственно не упоминает о проверке судей Верховного Суда и ВАКС, хотя и предусматривает проведение ВККС проверки декларации родственных связей и добропорядочности судей.

Итак, Венецианская комиссия отметила, что в отличие от поправок, которые рассматриваются в ее заключении (то есть, законопроекта 13165-2), «первоначальный пакет предусматривал процесс проверки деклараций добропорядочности судей Верховного Суда с потенциальным привлечением международных экспертов».

«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине фактически является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда, и что предложение Министерства юстиции было направлено на устранение этого недостатка.

Выслушав всех собеседников, Венецианская комиссия и Директорат по правам человека Совета Европы (DGI) понимают, что судьи Верховного Суда являются приоритетом и что, в украинском контексте, может быть целесообразным временное привлечение международных экспертов к этому процессу, как это уже отмечалось в предыдущих Заключениях по другим вопросам» – указала Венецианская комиссия.

В то же время, Венецианская комиссия не стала углубляться в законопроект Минюста.

Примечательно, что правительственный законопроект пока не предусматривает привлечения «международников», о которых упоминает Венецианская комиссия.

Однако, как писала «Судебно-юридическая газета», летом 2025 года от представителей партнеров фактически были выдвинуты новые условия для выделения финансирования.

Так, 4 июня Минэкономики как координатор реализации плана Ukraine Facility направило письмо в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и ВККС, в котором проинформировало о позиции представителей Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST) относительно законопроекта 13165-2.

Как было отмечено, «во исполнение шага №3.5» Плана Ukraine Facility, за который Украина получает финансирование от ЕС.

При этом ранее во исполнение этого шага №3.5 Верховная Рада приняла в первом чтении упомянутый законопроект Калаура 13165-2.

Вместе с тем, в директорате Еврокомиссии по-другому видят выполнение этого шага и решили его детализировать, выдвинув фактически новые требования.

Представители Гендиректората Еврокомиссии (DG ENEST) считают, что Верховная Рада должна записать в своем законопроекте следующее:

привлечь к проверке судей высших судов именно международных экспертов, а ОСД – не привлекать, «потому что у него нагрузка».

«Мы настойчиво рекомендуем привлечь Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) или другой орган, состоящий из международно назначенных независимых экспертов.

Привлечение Общественного совета добропорядочности (ОСД) к этой задаче, как предлагается в законопроекте 13165, также может привести к практическим трудностям, учитывая текущую значительную нагрузку ОСД и очень ограниченные институциональные возможности ОСД.

Кроме того, мы отмечаем, что законопроект 13165-2 не предусматривает никакой специальной процедуры проверки деклараций добропорядочности судей высших специализированных судов и Верховного Суда».

проверять судей за любой период их деятельности, без ограничения сроками

«Устранить ограничения относительно периода, охваченного проверкой, в законопроекте 13165-2.

Отсутствие временных ограничений, как это предусмотрено в законопроекте 13165, повысило бы эффективность проверки и судейской ответственности, поскольку это позволяет всесторонне оценить соответствие судей стандартам добропорядочности в течение всей их карьеры.

Разрешение на проверку за неограниченный период не подорвало бы правовой определенности, учитывая, что сама проверка не приводит к привлечению судьи к ответственности. Более того, трехлетний установленный законом срок со дня дисциплинарного проступка для наложения дисциплинарного взыскания Высшим советом правосудия все равно будет применяться».

приостанавливать течение давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения проверки

«Мы рекомендуем ввести норму, которая приостанавливает установленный законом срок давности для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности на время проведения процедуры проверки».

Кроме того, рекомендуется оставить действующее положение, которое квалифицирует непредставление декларации в установленный срок или умышленное внесение недостоверной информации как серьезный дисциплинарный проступок.

«дополнить перечень сведений, включаемых в декларацию добропорядочности, теми, которые предусмотрены в законопроекте 13165».

В частности, речь идет о таких требованиях, определенных законопроектом 13165, как использование украинского языка как единственного государственного языка при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом; непосещение судьей и отсутствие у судьи информации о посещении членами его семьи временно оккупированной РФ территории Украины и т.п.

Напомним, 23 мая Пленум Верховного Суда рекомендовал этот «базовый» законопроект 13165 Кабмина отклонить. Взамен законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом оговорок, изложенных в заключении Пленума ВС.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время заседания Комитета ВР по вопросам правовой политики 27 мая, как Верховный Суд, так и народные депутаты пытались понять, почему Министерство юстиции считает нужным провести проверку исключительно судей ВС и ВАКС, а также кто вообще является автором такой идеи.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук тогда рассказал, что нормы законопроекта связаны с требованиями иностранных партнеров.

«Законопроект предусмотрен планом Ukraine Facility (программа финансовой поддержки от ЕС на 2024-2027 годы), отдельные его положения предусмотрены Отчетом о расширении Европейского Союза. Соответственно позиция Европейской комиссии заключается в том, что нужно предусмотреть проверку ВККС деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов.

Позиция европейской стороны заключается также и в том, что проверка этих деклараций должна осуществляться независимыми экспертами – должны быть привлечены именно международные эксперты. Наша позиция, правительственная, предусматривает, что проверка должна осуществляться Высшей квалификационной комиссией судей с привлечением Общественного совета добропорядочности.

Что касается авторства законопроекта, то субъектом законодательной инициативы является Кабинет Министров. То есть это Кабмин, Министерство юстиции, соответствующий заместитель министра – то есть я, который координирует подразделение, которое готовило этот законопроект, а именно Директорат правосудия и уголовной юстиции.

От Европейской комиссии была соответствующая позиция, которая отражена в заключении Проекта ЕС «Право-Justice». Там были два изменения, которые не мы учли. Первое изменение – это то, чтобы проверка осуществлялась 3 года. Второе изменение – это то, чтобы эта проверка осуществлялась ВККС вместе с Общественным советом международных экспертов. Эти предложения мы не поддержали», - рассказал Александр Банчук.

Впрочем, у представителя Верховного Суда тогда возник вопрос, может ли проект «Право-Justice», который является проектом международной технической помощи, представлять позицию целого исполнительного органа ЕС – Европейской комиссии.

Сейчас ни один проект еще не принят в целом, поэтому проведение проверок деклараций добропорядочности по новым правилам остается под вопросом.

В то же время, среди невыполненных «маяков» Плана Ukraine Facility на II квартал 2025 года остается вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки (в рамках раздела «Усиление подотчетности, добропорядочности и профессионализма судебной власти»). А за выполнение Плана Ukraine Facility, как известно, Украина получает средства от ЕС.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 6 июня 2024 года ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и ЕС относительно специальных механизмов реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276). Недавно стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подписала Меморандум с Европейской прокуратурой (ЕРРО), согласно которому САП будет следить за тем, как эти средства партнеров тратит Украина.

