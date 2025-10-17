В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Фото: ВСП с визита делегации членов ВСП и ВККС, а также судей в Латвию

В Высшем совете правосудия сообщили, что видят критику заключения Венецианской комиссии и готовы его «адаптировать». Следует отметить, что заключение «Венецианки» раскритиковали общественные активисты, которые назвали его «ударом по судебной реформе».

Соответствующее заявление сделала грантовая организация Фундация DEJURE, исполнительного директора которой и владельца «контрольных пакетов акций» в двух последних составах Общественного совета добропорядочности Михаила Жернакова коллеги по «общественному сектору» ранее обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД («списки Жернакова»), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, «узурпации власти» и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, поступившими для «поддержки судебной реформы в Украине».

Как отметил ВСП, заключение Венецианской комиссии «является важным вкладом в профессиональную дискуссию относительно дальнейшего реформирования системы правосудия».

«В то же время ВСП подчеркивает, что имплементация любых рекомендаций должна происходить взвешенно, с глубоким учетом национальных правовых традиций, действующего законодательства и уникальных вызовов, стоящих перед Украиной. Международные стандарты являются ориентиром, но их практическое воплощение требует адаптации к реалиям нашей правовой системы. Мы осознаем, что некоторые аспекты заключения вызвали дискуссию в экспертной среде», – указали в ВСП.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия подчеркнула, что постоянное фрагментарное реформирование судебной власти вредит общественному доверию.

Так, Венецианская комиссия «сожалеет, что нет целостного подхода к реформе судебной власти в Украине».

«Судебная система Украины подвергалась многочисленным изменениям в течение последних лет, часто в результате множества законопроектов, касающихся конкретных аспектов, часто поспешно, что приводит к фрагментированному подходу», – подчеркнуто в заключении.

Венецианская комиссия указала, что непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, «может быть вредным для общественного доверия к судебной власти как независимой и беспристрастной институции», а «принцип стабильности и последовательности закона, как основной элемент верховенства права, требует стабильности в судебной системе».

Как указано в заключении, «хотя судебные реформы в Украине считались необходимыми для повышения общественного доверия к судебной системе, постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменами политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимой и беспристрастной институции» и «необходимо предоставить убедительные обоснования для еще одной реформы».

«С помощью рассмотренных законодательных инициатив Украина пытается выполнить обязательства и условия, о которых она договорилась с ЕС.

Однако Венецианская Комиссия и DGI хотели бы повторить, что эта законодательная инициатива может быть успешной, только если различные заинтересованные стороны эффективно вовлечены в подготовку законодательной инициативы и если надлежащее обоснование предложенных поправок предоставлено в пояснительной записке к законодательной инициативе», – говорится в документе.

Также Венецианская комиссия, как писала «Судебно-юридическая газета», указала, что:

судья не должен быть наказан за неправомерное поведение членов его семьи, над которым он не имеет контроля;

судья не должен нести дисциплинарную ответственность из-за добросовестных ошибок или просто за добросовестное несогласие с определенным толкованием закона, которому отдает предпочтение исполнительная, законодательная или другие несудебные органы;

рекомендуется ограничить дисциплинарную ответственность по основаниям, связанным с произвольным толкованием закона и/или нарушениями процессуального права, случаями, в которых они совершены судьей с умыслом или грубой небрежностью;

перечислить конкретные и детальные описания оснований для дисциплинарной ответственности в исчерпывающем списке, избегая насколько это возможно общих формулировок для судейского неправомерного поведения;

то, способен ли судья проводить производство (или определенные процессуальные действия во время этих производств) своевременно, зависит от их общей нагрузки, адекватности вспомогательного персонала и/или ИТ-средств, а также процессуального поведения сторон в производстве;

отдельный судья не должен становиться жертвой структурных недостатков (включая недостатки бюджетного характера) в судебной власти как органе;

направление судьи в Национальную школу судей следует отменить как форму санкции;

негативные последствия предыдущих дисциплинарных взысканий судьи не могут быть учтены более одного раза (запрет дважды наказывать за одно и то же);

негативные последствия дисциплинарного правонарушения судьи должны быть установлены в законе;

следует ограничить право на уведомление или подачу жалоб на действия, которые могут составлять дисциплинарные правонарушения, совершенные судьями, кругом лиц, которых коснулись действия судьи, или теми, кто имеет определенную форму «законного интереса» в деле;

независимость судебной власти и независимость отдельных судей должна быть обеспечена, освобождая их от внешнего давления, политического влияния или манипуляций, в том числе со стороны законодательной власти;

следует предоставить исчерпывающий перечень обоснованных критериев для приоритезации дисциплинарного производства в самом Законе о ВСП;

широкие положения о том, что ВККС может требовать «другие» утверждения, определенные ВККС, относительно соблюдения судьей показателей добропорядочности, соблюдения этических стандартов и безупречного поведения в профессиональной и частной жизни, могут привести к непропорциональному вмешательству в жизнь судей. Поэтому Венецианская комиссия и DGI рекомендуют установить исчерпывающий перечень утверждений, которые могут быть запрошены ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

