В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В Высшем совете правосудия сообщили, что видят критику заключения Венецианской комиссии и готовы его «адаптировать». Следует отметить, что заключение «Венецианки» раскритиковали общественные активисты, которые назвали его «ударом по судебной реформе».
Соответствующее заявление сделала грантовая организация Фундация DEJURE, исполнительного директора которой и владельца «контрольных пакетов акций» в двух последних составах Общественного совета добропорядочности Михаила Жернакова коллеги по «общественному сектору» ранее обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД («списки Жернакова»), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, «узурпации власти» и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, поступившими для «поддержки судебной реформы в Украине».
Как отметил ВСП, заключение Венецианской комиссии «является важным вкладом в профессиональную дискуссию относительно дальнейшего реформирования системы правосудия».
«В то же время ВСП подчеркивает, что имплементация любых рекомендаций должна происходить взвешенно, с глубоким учетом национальных правовых традиций, действующего законодательства и уникальных вызовов, стоящих перед Украиной. Международные стандарты являются ориентиром, но их практическое воплощение требует адаптации к реалиям нашей правовой системы. Мы осознаем, что некоторые аспекты заключения вызвали дискуссию в экспертной среде», – указали в ВСП.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия подчеркнула, что постоянное фрагментарное реформирование судебной власти вредит общественному доверию.
Так, Венецианская комиссия «сожалеет, что нет целостного подхода к реформе судебной власти в Украине».
«Судебная система Украины подвергалась многочисленным изменениям в течение последних лет, часто в результате множества законопроектов, касающихся конкретных аспектов, часто поспешно, что приводит к фрагментированному подходу», – подчеркнуто в заключении.
Венецианская комиссия указала, что непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, «может быть вредным для общественного доверия к судебной власти как независимой и беспристрастной институции», а «принцип стабильности и последовательности закона, как основной элемент верховенства права, требует стабильности в судебной системе».
Как указано в заключении, «хотя судебные реформы в Украине считались необходимыми для повышения общественного доверия к судебной системе, постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменами политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимой и беспристрастной институции» и «необходимо предоставить убедительные обоснования для еще одной реформы».
«С помощью рассмотренных законодательных инициатив Украина пытается выполнить обязательства и условия, о которых она договорилась с ЕС.
Однако Венецианская Комиссия и DGI хотели бы повторить, что эта законодательная инициатива может быть успешной, только если различные заинтересованные стороны эффективно вовлечены в подготовку законодательной инициативы и если надлежащее обоснование предложенных поправок предоставлено в пояснительной записке к законодательной инициативе», – говорится в документе.
Также Венецианская комиссия, как писала «Судебно-юридическая газета», указала, что:
