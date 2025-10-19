Украинцам напомнили, что делать, если потеряли паспорт

В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины нужно действовать быстро и выполнить несколько шагов.

Фото: dmsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что делать, если человек потерял паспорт гражданина Украины.

В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины нужно действовать быстро:

- Немедленно обратитесь в полицию.

Подайте заявление о потере или краже документа. Это защитит ваши банковские счета и поможет оспорить возможные незаконные действия злоумышленников.

- Воспользуйтесь «Дією».

На время оформления нового паспорта можно пользоваться цифровыми документами в приложении «Дія» — они имеют такую же юридическую силу.

- Обратитесь в ГМС или ЦНАП.

Для оформления нового паспорта необходимо подать пакет документов, в частности:

заявление установленного МВД образца о потере или краже паспорта образца 1994 года;

выписку из ЕРДР (в случае кражи);

документы, подтверждающие уплату админсбора (или освобождение от уплаты);

свидетельства о рождении детей, браке, смене имени (при наличии);

документ о присвоении РНОКПП (идентификационного кода);

другие документы, которые могут подтвердить личность.

В отдельных случаях требуются дополнительные документы.

Например, если паспорт потерян за границей или человек не может передвигаться самостоятельно, добавляются медицинские заключения или документы о консульском учете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.