Украинцам напомнили, что делать, если потеряли паспорт

22:00, 19 октября 2025
В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины нужно действовать быстро и выполнить несколько шагов.
Фото: dmsu.gov.ua
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что делать, если человек потерял паспорт гражданина Украины.

В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины нужно действовать быстро:

- Немедленно обратитесь в полицию.

Подайте заявление о потере или краже документа. Это защитит ваши банковские счета и поможет оспорить возможные незаконные действия злоумышленников.

- Воспользуйтесь «Дією».

На время оформления нового паспорта можно пользоваться цифровыми документами в приложении «Дія» — они имеют такую же юридическую силу.

- Обратитесь в ГМС или ЦНАП.

Для оформления нового паспорта необходимо подать пакет документов, в частности:

  • заявление установленного МВД образца о потере или краже паспорта образца 1994 года;
  • выписку из ЕРДР (в случае кражи);
  • документы, подтверждающие уплату админсбора (или освобождение от уплаты);
  • свидетельства о рождении детей, браке, смене имени (при наличии);
  • документ о присвоении РНОКПП (идентификационного кода);
  • другие документы, которые могут подтвердить личность.

В отдельных случаях требуются дополнительные документы.

Например, если паспорт потерян за границей или человек не может передвигаться самостоятельно, добавляются медицинские заключения или документы о консульском учете.

