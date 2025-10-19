Украинцам напомнили, что делать, если потеряли паспорт

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что делать, если человек потерял паспорт гражданина Украины.
В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины нужно действовать быстро:
- Немедленно обратитесь в полицию.
Подайте заявление о потере или краже документа. Это защитит ваши банковские счета и поможет оспорить возможные незаконные действия злоумышленников.
- Воспользуйтесь «Дією».
На время оформления нового паспорта можно пользоваться цифровыми документами в приложении «Дія» — они имеют такую же юридическую силу.
- Обратитесь в ГМС или ЦНАП.
Для оформления нового паспорта необходимо подать пакет документов, в частности:
В отдельных случаях требуются дополнительные документы.
Например, если паспорт потерян за границей или человек не может передвигаться самостоятельно, добавляются медицинские заключения или документы о консульском учете.
