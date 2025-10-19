Українцям нагадали, що робити, якщо загубили паспорт

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, що робити, якщо особа загубила паспорт громадянина України.
У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України потрібно діяти швидко:
- Негайно зверніться до поліції.
Подайте заяву про втрату чи викрадення документа. Це захистить ваші банківські рахунки та допоможе оскаржити можливі незаконні дії зловмисників.
- Скористайтеся «Дією».
На час оформлення нового паспорта можна користуватися цифровими документами у застосунку «Дія» – вони мають таку ж юридичну силу.
- Зверніться до ДМС або ЦНАП.
Для оформлення нового паспорта потрібно подати пакет документів, зокрема:
В окремих випадках потрібні додаткові документи.
Наприклад, якщо паспорт втрачено за кордоном або особа не може пересуватися самостійно, то додаються медичні висновки чи документи про консульський облік.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.