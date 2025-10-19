Українцям нагадали, що робити, якщо загубили паспорт

У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України потрібно діяти швидко та зробити декілька кроків.

Фото: dmsu.gov.ua

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, що робити, якщо особа загубила паспорт громадянина України.

У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України потрібно діяти швидко:

- Негайно зверніться до поліції.

Подайте заяву про втрату чи викрадення документа. Це захистить ваші банківські рахунки та допоможе оскаржити можливі незаконні дії зловмисників.

- Скористайтеся «Дією».

На час оформлення нового паспорта можна користуватися цифровими документами у застосунку «Дія» – вони мають таку ж юридичну силу.

- Зверніться до ДМС або ЦНАП.

Для оформлення нового паспорта потрібно подати пакет документів, зокрема:

заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року;

витяг з ЄРДР (у разі викрадення);

документи, що підтверджують сплату адмінзбору (звільнення від сплати);

свідоцтва про народження дітей, шлюб, зміну імені (за наявності);

документ про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код);

інші документи, що можуть підтвердити особу.

В окремих випадках потрібні додаткові документи.

Наприклад, якщо паспорт втрачено за кордоном або особа не може пересуватися самостійно, то додаються медичні висновки чи документи про консульський облік.

