Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС в ноябре

Армения готовит заявку на вступление в ЕС и ожидает безвизовый режим через 1–2 года.

Армения может подать заявку на членство в Европейском Союзе уже в ноябре 2025 года, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью Deutsche Welle. «Возможно, в следующем месяце, а может, в следующем году...», — отметил он.

Мирзоян также прокомментировал перспективы введения безвизового режима с ЕС, уточнив, что этот процесс может занять от одного до двух лет. Переговоры о либерализации визового режима начались в сентябре 2024 года после решения Брюсселя углубить сотрудничество с Арменией. ЕС выразил готовность отменить визы для краткосрочных поездок при условии, что Ереван проведет значительные реформы в сферах управления границами, миграционной политики и борьбы с коррупцией.

