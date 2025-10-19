Практика судів
Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС у листопаді

21:15, 19 жовтня 2025
Вірменія готує заявку на вступ до ЄС і очікує безвіз за 1–2 роки.
Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС у листопаді
Вірменія може подати заявку на членство в Європейському Союзі вже в листопаді 2025 року, заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян в інтерв’ю Deutsche Welle. «Можливо, наступного місяця, а може, наступного року…», — зазначив він.

Мірзоян також прокоментував перспективи запровадження безвізового режиму з ЄС, уточнивши, що цей процес може зайняти від одного до двох років. Переговори про лібералізацію візового режиму розпочалися у вересні 2024 року після рішення Брюсселя поглибити співпрацю з Вірменією. ЄС висловив готовність скасувати візи для короткострокових поїздок за умови, що Єреван проведе значні реформи у сферах управління кордонами, міграційної політики та боротьби з корупцією.

ЄС Вірменія

