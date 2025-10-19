Практика судов
Работающим пенсионерам объяснили, нужно ли оцифровывать трудовую книжку и подавать ее в Пенсионный фонд

22:57, 19 октября 2025
Целью оцифровки трудовых книжек является внесение данных о трудовой деятельности человека в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования до 2003 года.
Работающим пенсионерам объяснили, нужно ли оцифровывать трудовую книжку и подавать ее в Пенсионный фонд
Закарпатский областной совет профсоюзов объяснил, обязательно ли работающему пенсионеру оцифровывать трудовую книжку и подавать ее в Пенсионный фонд.

«В данном случае оцифровывать трудовые книжки не нужно, поскольку у работающих пенсионеров все данные о стаже работы до момента назначения пенсии или проведения перерасчета пенсии как работающему пенсионеру (проводится каждые два года работы) уже учтены при назначении пенсии», — заявили в ведомстве.

При этом и пенсионеры, и лица, которые еще не получают пенсию, могут в любое время проверить, оцифрована ли их трудовая книжка и учтены ли все периоды трудовой деятельности — в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы войти в кабинет, можно авторизоваться, в частности:

  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в Государственной налоговой службе, аккредитованном центре сертификации ключей, а также в некоторых банках;
  • через сервис ID.GOV.UA, который предусматривает идентификацию с помощью Mobile ID или Bank ID;
  • с помощью Дія.Підпис.

Также там отмечают, что на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года на основании уплаченных страховых взносов.

Целью оцифровки трудовых книжек является внесение данных о работе лица в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования до 2003 года включительно, которые в дальнейшем будут использоваться при назначении пенсии.

При этом не все периоды работы (деятельности), которые засчитываются при назначении пенсии, вносятся в трудовую книжку или по каким-то причинам могут туда не быть внесены.

Поэтому, кроме трудовой книжки, к личному кабинету на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут быть прикреплены, при наличии:

  • документы об образовании (до 2003 г. включительно);
  • свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
  • военный билет;
  • другие документы, подтверждающие периоды работы (в случае утери трудовой книжки, отсутствия в ней данных о работе, наличия периодов работы, которые по каким-либо причинам не засчитаны в страховой стаж): справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Также там добавляют, что указанные оцифрованные документы можно подать как одновременно с оцифрованной трудовой книжкой, так и в любой момент до обращения за назначением пенсии.

