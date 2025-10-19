Работающим пенсионерам объяснили, нужно ли оцифровывать трудовую книжку и подавать ее в Пенсионный фонд

Закарпатский областной совет профсоюзов объяснил, обязательно ли работающему пенсионеру оцифровывать трудовую книжку и подавать ее в Пенсионный фонд.
«В данном случае оцифровывать трудовые книжки не нужно, поскольку у работающих пенсионеров все данные о стаже работы до момента назначения пенсии или проведения перерасчета пенсии как работающему пенсионеру (проводится каждые два года работы) уже учтены при назначении пенсии», — заявили в ведомстве.
При этом и пенсионеры, и лица, которые еще не получают пенсию, могут в любое время проверить, оцифрована ли их трудовая книжка и учтены ли все периоды трудовой деятельности — в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Чтобы войти в кабинет, можно авторизоваться, в частности:
Также там отмечают, что на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года на основании уплаченных страховых взносов.
Целью оцифровки трудовых книжек является внесение данных о работе лица в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования до 2003 года включительно, которые в дальнейшем будут использоваться при назначении пенсии.
При этом не все периоды работы (деятельности), которые засчитываются при назначении пенсии, вносятся в трудовую книжку или по каким-то причинам могут туда не быть внесены.
Поэтому, кроме трудовой книжки, к личному кабинету на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут быть прикреплены, при наличии:
Также там добавляют, что указанные оцифрованные документы можно подать как одновременно с оцифрованной трудовой книжкой, так и в любой момент до обращения за назначением пенсии.
