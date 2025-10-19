Працюючим пенсіонерам пояснили, чи потрібно оцифровувати трудову книжку і подавати її до Пенсійного фонду

Закарпатська обласна рада профспілок пояснила, чи обов'язково працюючому пенсіонеру оцифровувати трудову книжку і подавати її до Пенсійного фонду.
«У даному випадку оцифровувати трудові книжки не потрібно, оскільки працюючим пенсіонерам всі дані про їхній стаж роботи до моменту призначення пенсії чи проведення перерахунку пенсії як працюючому пенсіонеру (провадиться через кожні два роки роботи) вже враховано при призначенні пенсії», - заявили у відомстві.
При цьому, і пенсіонери, і особи, які ще пенсію не отримують, можуть у будь-який час перевірити чи оцифрована їхня трудова книжка і чи всі періоди трудової діяльності враховано, в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Щоб зайти до кабінету можна авторизуватися, зокрема:
Там також зазначають, що на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України страховий стаж обчислюється з 1 січня 2004 року, на підставі сплачених страхових внесків.
Метою оцифрування трудових книжок є внесення даних про роботу особи до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 2003 року включно, які у подальшому використовуватимуться при призначенні пенсії.
При цьому, не всі періоди роботи (діяльності), які зараховуються при призначення пенсії, вносяться до трудової книжки, або з якихось причин можуть бути до неї не внесені.
Тому, окрім трудової книжки до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можуть бути долучені, у разі наявності:
Також там додають, що зазначені оцифровані документи можна подати як одночасно із оцифрованою трудовою книжкою, так і в будь-який момент до звернення за призначенням пенсії.
