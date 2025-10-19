Украина и США близки к соглашению о гарантиях безопасности – Зеленский

По словам Президента Украины, обсуждение двусторонних гарантий продолжается, привлечение Европы также необходимо.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о предоставлении Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине, и стороны близки к достижению результата. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Зеленский отметил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США.

«У нас есть «коалиция решительных» и у нас будут гарантии безопасности, но нам нужна Европа вместе с США. Конечно, мы хотим двусторонних гарантий и понимания, какие гарантии Соединенные Штаты могут дать Украине. Мы обсуждаем это и мы на пути к этому результату», — сказал Президент Украины.

