Україна та США близькі до угоди про гарантії безпеки – Зеленський

20:11, 19 жовтня 2025
Зі слів Президента України, обговорення двосторонніх гарантій триває, залучення Європи також необхідне.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Україні, і сторони близькі до досягнення результату. Про це він розповів в інтерв’ю NBC News.

Зеленський зазначив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про двосторонні гарантії безпеки між Україною та США.

«Ми маємо «коаліцію рішучих» і у нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа разом із США. Звичайно, ми хочемо двосторонніх гарантій та розуміння, які гарантії Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це і ми на шляху до цього результату», — сказав Президент України.

