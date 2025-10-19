Україна та США близькі до угоди про гарантії безпеки – Зеленський

Зі слів Президента України, обговорення двосторонніх гарантій триває, залучення Європи також необхідне.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Україні, і сторони близькі до досягнення результату. Про це він розповів в інтерв’ю NBC News.

Зеленський зазначив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про двосторонні гарантії безпеки між Україною та США.

«Ми маємо «коаліцію рішучих» і у нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа разом із США. Звичайно, ми хочемо двосторонніх гарантій та розуміння, які гарантії Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це і ми на шляху до цього результату», — сказав Президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.