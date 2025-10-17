Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Возможность самостоятельного привлечения стороной защиты эксперта на договорных условиях для проведения экспертизы является формой реализации принципа состязательности сторон и свободы в представлении ими своих доказательств как на стадии досудебного расследования, так и судебного разбирательства. Поскольку окончание дознания в этом уголовном производстве состоялось в течение двух часов со дня сообщения лицу о подозрении, то самостоятельное привлечение защитником эксперта на договорных условиях для проведения экспертизы телекоммуникационных систем во время судебного разбирательства соответствовало форме реализации принципа состязательности сторон и права на защиту и не противоречило предписаниям УПК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 июля 2025 года по делу №991/2084/23.

Позиции ВАКС и АП ВАКС

Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС признали лицо невиновным и оправдали по ч. 1 ст. 366-2 УК в связи с недоказанностью в его действиях состава инкриминируемого уголовного правонарушения. Отметим, что речь идет о деле начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции – главы Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василия Неволи относительно недостоверного декларирования.

В кассационной жалобе прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты, не имея полномочий на назначение экспертизы во время судебного разбирательства, без определения суда, по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства, использование которого, как считает сторона обвинения, нарушает определенный ст. 22 УПК принцип равенства сторон.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения определение АП ВАКС.

КУС указал, что возможность самостоятельного привлечения стороной защиты эксперта на договорных условиях для проведения экспертизы является формой реализации принципа состязательности сторон и свободы в представлении ими своих доказательств как на стадии досудебного расследования, так и судебного разбирательства.

При этом право на получение стороной дополнительных материалов во время судебного разбирательства предусмотрено ч. 11 ст. 290 УПК.

Следовательно, принимая во внимание указанное, коллегия судей КУС считает обоснованной позицию суда апелляционной инстанции о том, что, поскольку окончание дознания в этом уголовном производстве состоялось в течение двух часов со дня сообщения оправданному о подозрении, самостоятельное привлечение защитником эксперта на договорных условиях для проведения экспертизы телекоммуникационных систем во время судебного разбирательства соответствовало форме реализации принципа состязательности сторон и права на защиту и не противоречило предписаниям УПК.

При таких обстоятельствах, учитывая приведенные выше положения уголовного процессуального закона, коллегия судей КУС ВС приходит к выводу, что у стороны защиты не существовало препятствий для самостоятельного привлечения эксперта, а поэтому необращение защитника в суд с соответствующим ходатайством о назначении экспертизы не свидетельствует о том, что предоставленное экспертное заключение было получено с допущением существенного нарушения требований УПК, что, в свою очередь, могло поставить под сомнение допустимость этого доказательства.

