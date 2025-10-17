Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Можливість самостійного залучення стороною захисту експерта на договірних умовах для проведення експертизи є формою реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні ними своїх доказів як на стадії досудового розслідування, так і судового розгляду. Оскільки закінчення дізнання в цьому кримінальному провадженні відбулося протягом двох годин від дня повідомлення особи про підозру, то самостійне залучення захисником експерта на договірних умовах для проведення експертизи телекомунікаційних систем під час судового розгляду відповідало формі реалізації засади змагальності сторін і права на захист та не суперечило приписам КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 31 липня 2025 року по справі №991/2084/23.

Позиції ВАКС та АП ВАКС

Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата ВАКС визнали особу невинуватою та виправдали за ч. 1 ст. 366-2 КК у зв’язку із недоведеністю в її діях складу інкримінованого кримінального правопорушення. Зазначимо, що йдеться про справу начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції – голову Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василя Неволю щодо недостовірного декларування.

У касаційній скарзі прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту, не маючи повноважень на призначення експертизи під час судового розгляду, без ухвали суду, за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу, використання якого, як уважає сторона обвинувачення, порушує визначений ст. 22 КПК принцип рівності сторін.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без зміни ухвалу АП ВАКС.

ККС вказав, що можливість самостійного залучення стороною захисту експерта на договірних умовах для проведення експертизи є формою реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні ними своїх доказів як на стадії досудового розслідування, так і судового розгляду.

При цьому право на отримання стороною додаткових матеріалів під час судового розгляду передбачено ч. 11 ст. 290 КПК.

Отже, беручи до уваги зазначене, колегія суддів ККС уважає обґрунтованою позицію суду апеляційної інстанції про те, що, оскільки закінчення дізнання в цьому кримінальному провадженні відбулося протягом двох годин від дня повідомлення виправданому про підозру, самостійне залучення захисником експерта на договірних умовах для проведення експертизи телекомунікаційних систем під час судового розгляду відповідало формі реалізації засади змагальності сторін і права на захист та не суперечило приписам КПК.

За таких обставин, ураховуючи наведені вище положення кримінального процесуального закону, колегія суддів ККС ВС доходить висновку, що в сторони захисту не існувало перешкод для самостійного залучення експерта, а тому незвернення захисника до суду з відповідним клопотанням про призначення експертизи не свідчить про те, що наданий експертний висновок було отримано з допущенням істотного порушення вимог КПК, що, у свою чергу, могло поставити під сумнів допустимість цього доказу.

Автор: Наталя Мамченко

