OnlyFans обогнал Apple, Google и NVIDIA по прибыли сотрудников

Платформа обошла технологических гигантов благодаря бизнес-модели прямого заработка.

Финансово-маркетинговая компания Barchart сообщила, что платформа OnlyFans стала лидером в мире по прибыльности на одного сотрудника, каждый из которых в среднем принес компании $37,6 миллиона. Этот показатель значительно превышает результаты ведущих технологических компаний: NVIDIA — $3,6 миллиона, Apple — $2,4 миллиона, Meta — $2,2 миллиона, Google — $1,9 миллиона, OpenAI и Microsoft — около $1,1 миллиона на работника.

Аналитики объясняют высокий результат уникальной бизнес-моделью OnlyFans, которая позволяет авторам напрямую монетизировать свой контент, а компании получать долю их заработка. Штат платформы насчитывает всего 40–50 человек, тогда как количество пользователей достигает миллионов по всему миру. В 2024 году общий объем транзакций на сервисе превысил $10 миллиардов.

Британская платформа OnlyFans создана как сервис для подписки на контент, что позволяет авторам зарабатывать, предоставляя материалы своим подписчикам за ежемесячную плату или оплату за просмотр. Хотя платформа позиционируется как универсальная для фитнес-тренеров, кулинаров или музыкантов, наибольшую популярность она приобрела благодаря контенту для взрослых, ведь авторы получают 80% дохода, минуя посредников, что обеспечивает компании значительные прибыли.

В Украине же платформа сталкивается с проблемами: Охтырский горрайонный суд Сумской области постановил конфисковать iPhone одной из создательниц OnlyFans, оштрафовать ее на 34 000 грн и уничтожить эротический костюм и секс-игрушки за «умышленное изготовление порнографического контента с целью сбыта и распространения».

Фото: Х / Barchart

