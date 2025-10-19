Практика судов
  1. В мире

OnlyFans обогнал Apple, Google и NVIDIA по прибыли сотрудников

21:51, 19 октября 2025
Платформа обошла технологических гигантов благодаря бизнес-модели прямого заработка.
OnlyFans обогнал Apple, Google и NVIDIA по прибыли сотрудников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финансово-маркетинговая компания Barchart сообщила, что платформа OnlyFans стала лидером в мире по прибыльности на одного сотрудника, каждый из которых в среднем принес компании $37,6 миллиона. Этот показатель значительно превышает результаты ведущих технологических компаний: NVIDIA — $3,6 миллиона, Apple — $2,4 миллиона, Meta — $2,2 миллиона, Google — $1,9 миллиона, OpenAI и Microsoft — около $1,1 миллиона на работника.

Аналитики объясняют высокий результат уникальной бизнес-моделью OnlyFans, которая позволяет авторам напрямую монетизировать свой контент, а компании получать долю их заработка. Штат платформы насчитывает всего 40–50 человек, тогда как количество пользователей достигает миллионов по всему миру. В 2024 году общий объем транзакций на сервисе превысил $10 миллиардов.

Британская платформа OnlyFans создана как сервис для подписки на контент, что позволяет авторам зарабатывать, предоставляя материалы своим подписчикам за ежемесячную плату или оплату за просмотр. Хотя платформа позиционируется как универсальная для фитнес-тренеров, кулинаров или музыкантов, наибольшую популярность она приобрела благодаря контенту для взрослых, ведь авторы получают 80% дохода, минуя посредников, что обеспечивает компании значительные прибыли.

В Украине же платформа сталкивается с проблемами: Охтырский горрайонный суд Сумской области постановил конфисковать iPhone одной из создательниц OnlyFans, оштрафовать ее на 34 000 грн и уничтожить эротический костюм и секс-игрушки за «умышленное изготовление порнографического контента с целью сбыта и распространения».

Фото: Х / Barchart

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Apple Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда» – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия в заключении коснулась и первоначального законопроекта Минюста, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС, а также привлечения международных экспертов к этому процессу.

Существует угроза блокирования счетов КСУ – в Конституционном Суде предупредили, что проект бюджета-2026 не покрывает расходы на выполнение решений судов

В проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено 7,3 млн грн на выполнение решений судов по делу экс-судьи КСУ Александра Касминина, которого в свое время уволил своим указом Президент Владимир Зеленский.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді