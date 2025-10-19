Практика судів
OnlyFans обігнав Apple, Google і NVIDIA за прибутком співробітників

21:51, 19 жовтня 2025
Платформа обійшла технологічних гігантів завдяки бізнес-моделі прямого заробітку.
Фінансово-маркетингова компанія Barchart повідомила, що платформа OnlyFans стала лідером у світі за прибутковістю на одного співробітника, кожен із яких у середньому приніс компанії $37,6 мільйона. Цей показник значно перевищує результати провідних технологічних компаній: NVIDIA — $3,6 мільйона, Apple — $2,4 мільйона, Meta — $2,2 мільйона, Google — $1,9 мільйона, OpenAI та Microsoft — близько $1,1 мільйона на працівника.

Аналітики пояснюють високий результат унікальною бізнес-моделлю OnlyFans, яка дозволяє авторам напряму монетизувати свій контент, а компанії отримувати частку їхнього заробітку. Штат плат,copy0платформи налічує лише 40–50 осіб, тоді як кількість користувачів сягає мільйонів по всьому світу. У 2024 році загальний обсяг транзакцій на сервісі перевищив $10 мільярдів.

Британська платформа OnlyFans створена як сервіс для підписки на контент, що дає змогу авторам заробляти, надаючи матеріали своїм підписникам за щомісячну плату або оплату за перегляд. Хоча платформа позиціонується як універсальна для фітнес-тренерів, кулінарів чи музикантів, найбільшу популярність вона здобула завдяки контенту для дорослих, адже автори отримують 80% доходу, минаючи посередників, що забезпечує компанії значні прибутки.

В Україні ж платформа стикається з проблемами: Охтирський міськрайонний суд Сумської області постановив конфіскувати iPhone однієї з кріейторок OnlyFans, оштрафувати її на 34 000 грн і знищити еротичний костюм та секс-іграшки через «умисне виготовлення порнографічного контенту з метою збуту та розповсюдження».

