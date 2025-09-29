В Украине неделя начнется с дождей – прогноз погоды

На западе и севере мокрый снег в Карпатах, в Киеве дожди два дня.

В Украине, в понедельник, 29 сентября, в западных и северных областях прогнозируют умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°C, днем 13-18°C, на западе и севере 9-14°C. В Карпатах на высокогорье мокрый снег, температура ночью около 0°C, днем 1-5°C. В Киеве дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9°C, днем 11-13°C. По данным Центральной геофизической обсерватории, 29 сентября в Киеве максимальная температура днем достигала 28,8°C в 1900 году, минимальная ночью — -2,9°C в 1881 году.

По данным Укргидрометцентра, 30 сентября в Украине ожидаются умеренные дожди, на юге местами значительные. Ветер восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°C, днем 9-14°C, на крайнем юге до 17°C. В Карпатах мокрый снег, температура около 0°C. В Киеве дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, температура ночью 7-9°C, днем 11-13°C.

