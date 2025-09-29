В Україні тиждень розпочнеться з дощів – прогноз погоди

На заході та півночі очікується помірний дощ, а у Києві прогнозують дощі два дні.

В Україні, у понеділок, 29 вересня в західних і північних областях прогнозують помірний дощ, на решті території вночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°C, вдень 13-18°C, на заході та півночі 9-14°C. У Карпатах на високогір’ї мокрий сніг, температура вночі близько 0°C, вдень 1-5°C. У Києві дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9°C, вдень 11-13°C. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 29 вересня в Києві максимальна температура вдень сягала 28,8°C у 1900 році, мінімальна вночі — -2,9°C у 1881 році.

За даними Укргідрометцентру, 30 вересня в Україні очікуються помірні дощі, на півдні місцями значні. Вітер східний, 7-12 м/с, у центральних, південних і східних областях пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°C, вдень 9-14°C, на крайньому півдні до 17°C. У Карпатах мокрий сніг, температура близько 0°C. У Києві дощ, вітер східний, 7-12 м/с, температура вночі 7-9°C, вдень 11-13°C.

