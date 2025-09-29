Практика судов
Львовский ТЦК объяснил мобилизацию Владимира Малицкого, который ухаживал за парализованным отцом

11:29, 29 сентября 2025
В ТЦК говорят, что все было согласно законодательству, поскольку мужчина не подал вовремя необходимый пакет документов.
Львовский ТЦК объяснил мобилизацию Владимира Малицкого, который ухаживал за парализованным отцом
Фото: hromadske.ua
Львовский областной ТЦК объяснил ситуацию с мобилизацией 44-летнего жителя села Сасов Владимира Малицкого, который ухаживал за своим 82-летним отцом, прикованным к постели. Он парализован уже одиннадцатый год.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иосиф Малицкий остался запертым один в своём доме, так как его единственного сына мобилизовали. Без присмотра также осталось большое хозяйство.

В ТЦК объяснили, что в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют граждане, которые осуществляют уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заблаговременно подать подтверждающие документы в территориальный центр комплектования.

Там уточнили, что в случае с Малицким военные не получили его документов с подтверждением ухода за людьми, нуждающимися в постоянной помощи.

Однако в терцентре признают: это произошло из-за реорганизации органов социальной защиты, которая вызвала задержки с выдачей справок и подтверждением права на отсрочку.

«К сожалению, реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что осложнило своевременное подтверждение права на отсрочку. В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку.

Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать о особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем», — указали в ТЦК.

Судебная система в 2026 году будет профинансирована менее, чем на 60%: итоги заседания комитета

Относительно выполнения решений судов, то в бюджете ГСА на эти нужды правительство предлагает выделить 0,4% от общей потребности.

Гражданский кодекс должен превратиться в «супермаркет» правовых возможностей для каждого украинца – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что к разработке новой редакции Гражданского кодекса будет активно привлечено «гражданское общество и эксперты».

Дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны будут выплачивать из средств спецфонда, которым распоряжается ГСА

Сотрудники Службы судебной охраны с прифронтовых территорий могут получить до 200% должностного оклада дополнительного вознаграждения, но выплачивать его будут за счет средств спецфонда, которым распоряжается ГСА .

В Верховном Суде сообщили, почему очень трудно обеспечить единство и стабильность судебной практики – известны причины

Проблемы возникают в результате регулярных изменений в законодательство, из-за качества законов, а также благодаря действиям самого Верховного Суда.

Узнать, на какой адрес поступит повестка от ТЦК, если мужчина не становился на учет, можно через выписку о месте жительства на портале «Дия»

Автоматическая постановка на воинский учет без ТЦК и ВЛК мужчин 25-60 лет произойдет по месту жительства, данные о котором возьмут в том числе из ведомственной системы ГМС, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано — на учет поставят ТЦК, которые определит Генштаб.

