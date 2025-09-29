Львовский ТЦК объяснил мобилизацию Владимира Малицкого, который ухаживал за парализованным отцом

В ТЦК говорят, что все было согласно законодательству, поскольку мужчина не подал вовремя необходимый пакет документов.

Львовский областной ТЦК объяснил ситуацию с мобилизацией 44-летнего жителя села Сасов Владимира Малицкого, который ухаживал за своим 82-летним отцом, прикованным к постели. Он парализован уже одиннадцатый год.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иосиф Малицкий остался запертым один в своём доме, так как его единственного сына мобилизовали. Без присмотра также осталось большое хозяйство.

В ТЦК объяснили, что в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют граждане, которые осуществляют уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заблаговременно подать подтверждающие документы в территориальный центр комплектования.

Там уточнили, что в случае с Малицким военные не получили его документов с подтверждением ухода за людьми, нуждающимися в постоянной помощи.

Однако в терцентре признают: это произошло из-за реорганизации органов социальной защиты, которая вызвала задержки с выдачей справок и подтверждением права на отсрочку.

«К сожалению, реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что осложнило своевременное подтверждение права на отсрочку. В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку.

Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать о особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем», — указали в ТЦК.

