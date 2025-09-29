Практика судів
  1. В Україні

Львівський ТЦК пояснив мобілізацію Володимира Маліцького, який доглядав за паралізованим батьком

11:29, 29 вересня 2025
У ТЦК кажуть, що все було згідно з законодавством, оскільки чоловік не подав вчасно необхідного пакету документів.
Львівський ТЦК пояснив мобілізацію Володимира Маліцького, який доглядав за паралізованим батьком
Фото: hromadske.ua
Львівський обласний ТЦК пояснив ситуацію з мобілізацією 44-річного жителя села Сасів Володимира Маліцького, який опікувався своїм 82-річним батьком, прикутим до ліжка. Він паралізований уже одинадцятий рік.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у своїй оселі, бо його єдиного сина мобілізували. Без нагляду також залишилось велике господарство.

У ТЦК пояснили, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджуючі документи до територіального центру комплектування.

Там пояснили, що у випадку з Маліцьким військові не отримали його документів із підтвердженням про догляд за людьми, що потребують постійної допомоги.

Однак у терцентрі визнають: це сталося через реорганізацію органів соціального захисту, яка спричинила затримки з видачею довідок і підтвердження права на відстрочку.

«На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку.

Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому», — вказали в ТЦК.

Львів ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
