В Хмельницком задержан мужчина, который наводил ракеты РФ на военные заводы

Мужчина собирал координаты военных объектов и оборонных заводов на западе Украины.

В Хмельницком СБУ задержала агента РФ, корректировавшего удары по военным объектам на западе Украины.

В СБУ рассказали, что вражеским корректировщиком оказался разнорабочий. Россияне завербовали мужчину, когда тот искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах.

Для сбора разведданных фигурант выспрашивал нужную информацию при бытовых разговорах со знакомыми.

Затем он проводил разведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и обозначал их координаты на гугл-картах.

Киберспециалисты СБУ задокументировали деятельность агента и задержали его "на горячем", когда он пытался снять видео вблизи потенциальной "цели". При обыске у мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Мужчине объявили подозрение в государственной измене.

