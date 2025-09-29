Практика судов
В Хмельницком задержан мужчина, который наводил ракеты РФ на военные заводы

13:00, 29 сентября 2025
Мужчина собирал координаты военных объектов и оборонных заводов на западе Украины.
В Хмельницком СБУ задержала агента РФ, корректировавшего удары по военным объектам на западе Украины.

В СБУ рассказали, что вражеским корректировщиком оказался разнорабочий. Россияне завербовали мужчину, когда тот искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах.

Для сбора разведданных фигурант выспрашивал нужную информацию при бытовых разговорах со знакомыми.

Затем он проводил разведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и обозначал их координаты на гугл-картах.

Киберспециалисты СБУ задокументировали деятельность агента и задержали его "на горячем", когда он пытался снять видео вблизи потенциальной "цели". При обыске у мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Мужчине объявили подозрение в государственной измене.

