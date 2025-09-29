У Хмельницькому затримали чоловіка, який наводив ракети РФ на військові заводи

Чоловік збирав координати військових об’єктів та оборонних заводів на заході України.

У Хмельницькому СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по військових об’єктах на заході України.

У СБУ розповіли, що ворожим коригувальником виявився різноробочий. Росіяни завербували чоловіка, коли той шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ задокументували діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної "цілі". При обшуках у чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Чоловіку оголосили підозру у державній зраді.

