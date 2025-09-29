Практика судов
  1. В Украине

$10 тысяч за «липовые» справки о непригодности к службе — на Буковине будут судить главу ВВК

21:15, 29 сентября 2025
«Услуга» подделки справки стоила от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от реальных болезней и пожеланий клиента.
$10 тысяч за «липовые» справки о непригодности к службе — на Буковине будут судить главу ВВК
На Буковине будут судить главу военно-врачебной комиссии и его сообщника, которые брали с военнообязанных деньги за подделку документов о непригодности к службе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, во время прохождения ВВК глава комиссии при личной беседе предлагал мужчинам содействие в оформлении документов о временной или полной непригодности к военной службе.

В зависимости от реальных болезней и пожеланий клиента, «услуга» стоила от 5 до 10 тысяч долларов.

Деньги чиновник получал через посредника, через которого и передавал готовые справки.

Схема действовала с февраля 2025 года и была прекращена в апреле, когда сотрудники ГБР задержали сообщника при получении второго «транша» от заказчика.

У фигуранта при себе был готовый пакет документов для военнообязанного с подписями главы ВВК.

Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а всех членов военно-врачебной комиссии Черновицкого ОМЦ заменили.

Посредник чиновника обвиняется в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины), а сам бывший глава ВВК — в совершении этого преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также в служебной подделке (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

военные ГБР Черновицкая область ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный военная служба

