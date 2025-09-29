$10 тисяч за «липові» довідки про непридатність до служби — на Буковині судитимуть голову ВЛК

«Послуга» підробки довідки коштувала від 5 до 10 тисяч доларів залежно від реальних хвороб та побажань клієнта.

На Буковині судитимуть голову військово-лікарської комісії та його спільника, які брали з військовозабов’язаних кошти за підробку документів про непридатність до служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, під час проходження ВЛК голова комісії при особистій розмові пропонував чоловікам сприяння в оформленні документів про тимчасову або повну непридатність до військової служби.

В залежності від реальних хвороб та побажань клієнта, «послуга» коштувала від 5 до 10 тисяч доларів.

Гроші посадовець отримував через посередника, через якого і передавав готові довідки.

Діяла схема із лютого 2025 року та була припинена у квітні, коли працівники ДБР затримали спільника під час одержання другого «траншу» від замовника.

Фігурант мав із собою готовий пакет документів для військовозабов’язаного із підписами голови ВЛК.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливості внесення застави, а усіх членів військово-лікарської комісії Чернівецького ОМЦ було змінено.

Посередник посадовця обвинувачується в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а сам колишній голова ВЛК у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), а також у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

