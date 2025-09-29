Практика судів
  1. В Україні

$10 тисяч за «липові» довідки про непридатність до служби — на Буковині судитимуть голову ВЛК

21:15, 29 вересня 2025
«Послуга» підробки довідки коштувала від 5 до 10 тисяч доларів залежно від реальних хвороб та побажань клієнта.
$10 тисяч за «липові» довідки про непридатність до служби — на Буковині судитимуть голову ВЛК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині судитимуть голову військово-лікарської комісії та його спільника, які брали з військовозабов’язаних кошти за підробку документів про непридатність до служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, під час проходження ВЛК голова комісії при особистій розмові пропонував чоловікам сприяння в оформленні документів про тимчасову або повну непридатність до військової служби.

В залежності від реальних хвороб та побажань клієнта, «послуга» коштувала від 5 до 10 тисяч доларів.

Гроші посадовець отримував через посередника, через якого і передавав готові довідки.

Діяла схема із лютого 2025 року та була припинена у квітні, коли працівники ДБР затримали спільника під час одержання другого «траншу» від замовника.

Фігурант мав із собою готовий пакет документів для військовозабов’язаного із підписами голови ВЛК.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливості внесення застави, а усіх членів військово-лікарської комісії Чернівецького ОМЦ було змінено.

Посередник посадовця обвинувачується в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а сам колишній голова ВЛК у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), а також у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ДБР Чернівецька область ТЦК мобілізація ВЛК військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду