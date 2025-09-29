С начала года 91 компания в Украине устранила российских владельцев

Бизнесы активно устраняют связи с РФ, некоторые выигрывают тендеры.

С января 91 украинская компания исключила российских владельцев из своей структуры, несмотря на законодательный запрет, сообщает Опендатабот. Из них 88 компаний продолжают активно работать, а три находятся в процессе прекращения деятельности.

С начала полномасштабного вторжения еще 714 компаний избавились от российских владельцев, хотя закон это запрещает. Опендатабот обращался в Минюст по поводу законности таких действий, но проверки привели лишь к признанию восьми перерегистраций незаконными. Больше всего компаний, которые устранили российский след, зарегистрировано в Киеве (30), в Одесской области (9), а также в Харьковской, Львовской и Винницкой областях (по 7).

Из компаний, сменивших владельцев, 38 имеют оборот до 10 млн грн, 10 — от 10 до 100 млн грн, 4 — более 100 млн грн, а 39 не подали финансовую отчетность. Некоторые из них участвуют в гостендерах: например, «Татнефть-АЗС-Украина» выиграла 43 тендера на 6,8 млн грн, «Мирекц» — 4 тендера на 122 тыс. грн, а «ВК Сервис Плюс» — один на 57 тыс. грн.

Отмечается, что законодательство, регулирующее изменения в компаниях с российскими собственниками, не изменилось. Разрешается перерегистрация только для граждан РФ, которые легально проживают в Украине или имеют долю до 10% в уставном капитале.

