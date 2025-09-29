Практика судів
З початку року 91 компанія в Україні прибрала російських власників

20:12, 29 вересня 2025
Бізнеси активно усувають зв’язки з РФ, деякі виграють тендери.
З початку року 91 компанія в Україні прибрала російських власників
Фото: opendatabot
З січня 91 українська компанія виключила російських власників зі своєї структури, попри законодавчу заборону, повідомляє Опендатабот. З них 88 компаній продовжують активно працювати, а три перебувають у процесі припинення.

Від початку повномасштабного вторгнення ще 714 компаній позбулися російських власників, хоча закон це забороняє. Опендатабот звертався до Мін’юсту щодо законності таких дій, але перевірки призвели лише до визнання восьми перереєстрацій незаконними. Найбільше компаній, які усунули російський слід, зареєстровано в Києві (30), на Одещині (9), а також у Харківській, Львівській і Вінницькій областях (по 7).

З компаній, що змінили власників, 38 мають оборот до 10 млн грн, 10 — від 10 до 100 млн грн, 4 — понад 100 млн грн, а 39 не подали фінансову звітність. Деякі з них беруть участь у держтендерах: наприклад, «Татнєфть-АЗС-Україна» виграла 43 тендери на 6,8 млн грн, «Мірекц» — 4 тендери на 122 тис. грн, а «ВК Сервіс Плюс» — один на 57 тис. грн.

Зазначається, що законодавство, що регулює зміни у компаніях із російськими власниками, не змінилося. Дозволяється перереєстрація лише для громадян РФ, які легально проживають в Україні або мають частку до 10% у статутному капіталі.

