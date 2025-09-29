Практика судов
  1. В Украине

Во Львове спасали школьницу, которая жевала ручку и чуть не задохнулась из-за колпачка

21:24, 29 сентября 2025
Девочка случайно вдохнула колпачок.
Во Львове спасали школьницу, которая жевала ручку и чуть не задохнулась из-за колпачка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове медики детской больницы святого Николая успешно провели сложную хирургическую операцию школьнице, которая жевала ручку во время урока и случайно вдохнула колпачок. Об инциденте сообщил детский хирург Дмитрий Грицак в соцсети.

По его словам, во время урока девочка жевала ручку, и в какой-то момент пластиковый колпачок попал в дыхательные пути, перекрыв один из бронхов. Ситуация потребовала немедленного хирургического вмешательства, и врачи были вынуждены провести открытую операцию на грудной клетке, чтобы извлечь инородный предмет.

«На бронхоскопии мы увидели инородное тело в левом нижнедолевом бронхе. Колпачок был плотно заклинен, слизистая отекла. Извлечь через бронхоскоп — невозможно, попытки длились около 4 часов. Единственный выход — торакотомия (открытая операция на грудной клетке). И всё это из-за маленького кусочка пластика», — рассказал хирург.

Родителям врач объяснил, какую опасность представляют колпачки от ручек:

  • инородные тела в дыхательных путях — одна из самых частых причин внезапной асфиксии у детей;
  • колпачки от ручек особенно опасны: гладкие, скользкие, без выступов. Если они без вентиляционного отверстия, то полностью перекрывают просвет бронха или трахеи;
  • у ребёнка есть всего несколько минут, пока перекрыт доступ воздуха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду