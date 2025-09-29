Во Львове спасали школьницу, которая жевала ручку и чуть не задохнулась из-за колпачка

Девочка случайно вдохнула колпачок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове медики детской больницы святого Николая успешно провели сложную хирургическую операцию школьнице, которая жевала ручку во время урока и случайно вдохнула колпачок. Об инциденте сообщил детский хирург Дмитрий Грицак в соцсети.

По его словам, во время урока девочка жевала ручку, и в какой-то момент пластиковый колпачок попал в дыхательные пути, перекрыв один из бронхов. Ситуация потребовала немедленного хирургического вмешательства, и врачи были вынуждены провести открытую операцию на грудной клетке, чтобы извлечь инородный предмет.

«На бронхоскопии мы увидели инородное тело в левом нижнедолевом бронхе. Колпачок был плотно заклинен, слизистая отекла. Извлечь через бронхоскоп — невозможно, попытки длились около 4 часов. Единственный выход — торакотомия (открытая операция на грудной клетке). И всё это из-за маленького кусочка пластика», — рассказал хирург.

Родителям врач объяснил, какую опасность представляют колпачки от ручек:

инородные тела в дыхательных путях — одна из самых частых причин внезапной асфиксии у детей;

колпачки от ручек особенно опасны: гладкие, скользкие, без выступов. Если они без вентиляционного отверстия, то полностью перекрывают просвет бронха или трахеи;

у ребёнка есть всего несколько минут, пока перекрыт доступ воздуха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.