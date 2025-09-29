У Львові рятували школярку, яка жувала ручку і ледь не задихнулася через ковпачок

Дівчинка випадково вдихнула ковпачок.

У Львові медики дитячої лікарні святого Миколая успішно провели складну хірургічну операцію школярці,яка жувала під час уроку ручку та випадково вдихнула ковпачок. Про інцидент повідомив дитячий хірург Дмитро Грицак у соцмережі.

За його словами, під час уроку дівчинка жувала ручку, і в якийсь момент пластиковий ковпачок потрапив у дихальні шляхи, заблокувавши один із бронхів. Ситуація вимагала негайного хірургічного втручання, і лікарі змушені були здійснити відкриту операцію на грудній клітці, щоб витягти сторонній предмет.

"На бронхоскопії ми побачили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп — неможливо, спроби тривали біля 4-х годин. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику", - розповів хірург.

Батькам лікар пояснив, яку небезпеку становлять ковпачки від ручок:

сторонні тіла в дихальних шляхах — одна з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей.

ковпачки від ручок — особливо небезпечні: гладкі, слизькі, без виступів. Якщо вони без вентиляційного отвору, вони перекривають просвіт бронха чи трахеї повністю.

у дитини є лише лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря.

