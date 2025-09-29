В переписках поддерживала РФ — будут судить депутата из Одесской области

В Одесской области будут судить депутата за распространение пророссийской пропаганды.

В Одессе в суд направили обвинительный акт в отношении депутата Таировского сельсовета, которую подозревают в распространении вражеской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии РФ, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина неоднократно демонстрировала антиукраинскую позицию и сознательно вела деятельность, направленную на поддержку страны-агрессора.

В период 2022-2023 годов депутат систематически публиковала сообщения с пророссийскими нарративами в ряде вражеских Telegram-каналов. Она также вела переписку, в которой фактически оправдывала действия вооруженных сил РФ и их участников.

В рамках уголовного производства проведена судебная лингвистическая экспертиза, подтвердившая преступный и противоправный характер ее текстов.

Прокуратура инкриминирует распространение материалов, которые признают законной или отрицают агрессию РФ против Украины, а также глорифицируют участников оккупационных сил.

