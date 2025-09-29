У переписках підтримувала РФ — судитимуть депутатку з Одещини

На Одещині судитимуть депутатку за поширення проросійської пропаганди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі до суду скерували обвинувальний акт щодо депутатки Таїровської селищної ради, яку підозрюють у поширенні ворожої пропаганди та виправданні збройної агресії РФ, повідомили у прокуратурі.

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, жінка неодноразово демонструвала антиукраїнську позицію та свідомо вела діяльність, спрямовану на підтримку країни-агресора.

У період 2022–2023 років депутатка систематично публікувала повідомлення із проросійськими наративами в низці ворожих Telegram-каналів. Також вона вела переписку, у якій фактично виправдовувала дії збройних сил РФ та їх учасників.

В рамках кримінального провадженняпроведена судова лінгвістична експертиза, що підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.

Прокуратура інкримінує їй поширення матеріалів, які визнають законною чи заперечують агресію РФ проти України, а також глорифікують учасників окупаційних сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.