У переписках підтримувала РФ — судитимуть депутатку з Одещини

22:00, 29 вересня 2025
На Одещині судитимуть депутатку за поширення проросійської пропаганди.
В Одесі до суду скерували обвинувальний акт щодо депутатки Таїровської селищної ради, яку підозрюють у поширенні ворожої пропаганди та виправданні збройної агресії РФ, повідомили у прокуратурі.

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, жінка неодноразово демонструвала антиукраїнську позицію та свідомо вела діяльність, спрямовану на підтримку країни-агресора.

У період 2022–2023 років депутатка систематично публікувала повідомлення із проросійськими наративами в низці ворожих Telegram-каналів. Також вона вела переписку, у якій фактично виправдовувала дії збройних сил РФ та їх учасників.

В рамках кримінального провадженняпроведена судова лінгвістична експертиза, що підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.

Прокуратура інкримінує їй поширення матеріалів, які визнають законною чи заперечують агресію РФ проти України, а також глорифікують учасників окупаційних сил. 

