Украина получит шведские истребители Gripen — Минобороны подтвердило поставки

Воздушные силы Украины получат шведские истребители Gripen, а также ожидаются дополнительные F-16 и Mirage, — заместитель министра обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, в интервью BBC сообщил, что авиапарк Воздушных сил ВСУ пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen.

Он отметил, что Украина ожидает дополнительные поставки самолетов, в частности американских F-16 и французских Mirage, которые уже используются украинскими пилотами. Однако Гаврилюк не раскрыл деталей относительно сроков и количества самолетов, сказав: «Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать».

На уточнение о номенклатуре самолетов он подтвердил, что упомянутые Gripen, F-16 и Mirage входят в список, но отказался детализировать: «Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.