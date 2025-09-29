Практика судов
  1. В Украине

Украина получит шведские истребители Gripen — Минобороны подтвердило поставки

17:56, 29 сентября 2025
Воздушные силы Украины получат шведские истребители Gripen, а также ожидаются дополнительные F-16 и Mirage, — заместитель министра обороны.
Украина получит шведские истребители Gripen — Минобороны подтвердило поставки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, в интервью BBC сообщил, что авиапарк Воздушных сил ВСУ пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen.

Он отметил, что Украина ожидает дополнительные поставки самолетов, в частности американских F-16 и французских Mirage, которые уже используются украинскими пилотами. Однако Гаврилюк не раскрыл деталей относительно сроков и количества самолетов, сказав: «Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать».

На уточнение о номенклатуре самолетов он подтвердил, что упомянутые Gripen, F-16 и Mirage входят в список, но отказался детализировать: «Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду