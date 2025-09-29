Україна отримає шведські винищувачі Gripen — Міноборони підтвердило постачання

Повітряні сили України отримають шведські винищувачі Gripen, а також очікуються додаткові F-16 і Mirage, — заступник міністра оборони.

Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, в інтерв’ю BBC повідомив, що авіапарк Повітряних сил ЗСУ поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen.

Він зазначив, що Україна очікує на додаткові поставки літаків, зокрема американських F-16 і французьких Mirage, які вже використовуються українськими пілотами. Однак Гаврилюк не розкрив деталей щодо термінів і кількості літаків, сказавши: «Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти».

На уточнення про номенклатуру літаків він підтвердив, що згадані Gripen, F-16 і Mirage входять до списку, але відмовився деталізувати: «Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду».

