В Киевской области будут судить дельцов, которые незаконно завладели землей на более чем 1,3 миллиона гривен

Правоохранители разоблачили инженера государственного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства», который по сговору с частным нотариусом незаконно завладел земельными участками.

В Киевской области правоохранители направили обвинительный акт в суд в отношении фигурантов, которые незаконно завладели земельными участками на более чем 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что 41-летний житель Броварского района, с целью получения для себя неправомерной выгоды, подделал официальные документы от имени участников антитеррористической операции для представления их интересов в органах власти по вопросам получения в собственность и распоряжения земельными участками. После этого он передал их второму фигуранту.

В свою очередь, 40-летний житель города Житомир, получив поддельные документы, обратился в Главное управление Госгеокадастра в Киевской области с ходатайствами о получении земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Киевской области. В дальнейшем злоумышленник распорядился земельными участками по собственному усмотрению.

«В результате противоправных действий пяти гражданам нанесен ущерб на общую сумму, превысившую 1,3 миллиона гривен», — заявили в полиции.

Теперь сотруднику государственного предприятия грозит до восьми лет лишения свободы, а нотариусу — до пяти лет лишения свободы.

