Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области будут судить дельцов, которые незаконно завладели землей на более чем 1,3 миллиона гривен

07:54, 30 сентября 2025
Правоохранители разоблачили инженера государственного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства», который по сговору с частным нотариусом незаконно завладел земельными участками.
В Киевской области будут судить дельцов, которые незаконно завладели землей на более чем 1,3 миллиона гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители направили обвинительный акт в суд в отношении фигурантов, которые незаконно завладели земельными участками на более чем 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что 41-летний житель Броварского района, с целью получения для себя неправомерной выгоды, подделал официальные документы от имени участников антитеррористической операции для представления их интересов в органах власти по вопросам получения в собственность и распоряжения земельными участками. После этого он передал их второму фигуранту.

В свою очередь, 40-летний житель города Житомир, получив поддельные документы, обратился в Главное управление Госгеокадастра в Киевской области с ходатайствами о получении земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Киевской области. В дальнейшем злоумышленник распорядился земельными участками по собственному усмотрению.

«В результате противоправных действий пяти гражданам нанесен ущерб на общую сумму, превысившую 1,3 миллиона гривен», — заявили в полиции.

Теперь сотруднику государственного предприятия грозит до восьми лет лишения свободы, а нотариусу — до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Национальная полиция мошенник Киев нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контролировать деятельность юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти будет Минюст

Кабмин возложил на Минюст координацию работы юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти – будет ли это касаться НАБУ и БЭБ, которые являются ЦОИВ, пока неизвестно.

В бюджете на 2026 год отсутствуют деньги для обучения новых судей из числа участников отбора – НШСУ

Национальной школе судей нужны 9 млн гривен для аренды аудиторий и оплату услуг тренеров.

Госслужащие обязаны в своем поведении не допускать язык вражды, в частности ненависти в отношении групп лиц по признаку национальности, языка, религии – приказ НАГС

Приказ НАГС предусматривает, что госслужащие обязаны в своем поведении не допускать языка вражды, а именно любой формы разжигания или распространения ненависти и насилия в отношении лица или группы лиц по определенным признакам, в частности пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду