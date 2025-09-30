Практика судів
На Київщині судитимуть ділків, які незаконно заволоділи землею на понад 1,3 мільйона гривень

07:54, 30 вересня 2025
Правоохоронці викрили інженера державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», який за змовою із приватним нотаріусом, незаконно заволодів земельними ділянками.
На Київщині судитимуть ділків, які незаконно заволоділи землею на понад 1,3 мільйона гривень
На Київщині правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду щодо фігурантів, які незаконно заволоділи земельними ділянками на понад 1,3 мільйона гривень. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що 41-річний житель Броварського району, з метою отримання для себе неправомірної вигоди, підробив офіційні документи від імені учасників антитерористичної операції для представництва їх інтересів в органах влади з питань отримання у власність та розпорядження земельними ділянками. Після чого передав їх другому фігуранту.

В свою чергу, 40-річний житель міста Житомир, отримавши підроблені документи, звернувся до Головного управління Держгеокадастру в Київській області, з клопотаннями про отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Київської області. Надалі, зловмисник розпорядився земельними ділянками на власний розсуд.   

«Внаслідок протиправних дій п’ятьом громадянам завдано збитків на загальну суму, що перевищила 1,3 мільйона гривень», - заявили у поліції.

Тепер працівнику державного підприємства загрожує до восьми років, а нотаріусу до п’яти років позбавлення волі.

