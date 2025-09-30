Польша продолжит финансировать Starlink для Украины

Президент Польши подписал закон, гарантирующий финансирование абонплаты терминалов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минцифры сообщили, что Польша приняла решение и далее покрывать расходы на абонентскую плату терминалов Starlink в Украине.

«Президент Польши подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине», — отметили там.

Во время войны эта технология имеет критическое значение — чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи.

В Минцифры указывают, что сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink, из которых свыше 29 тысяч предоставила Польша.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.