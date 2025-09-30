Польща продовжить фінансувати Starlink для України

Президент Польщі підписав закон, який гарантує фінансування абонплати терміналів.

У Мінцифри повідомили, що Польща ухвалила рішення й надалі покривати витрати на абонплату терміналів Starlink в Україні.

«Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні», — зазначили там.

У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку.

У Мінцифри вказують, що нині в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink, з яких більше ніж 29 тисяч надала Польща.

