ГБР раскрыло новый эпизод махинаций с закупкой кроватей для военных в Днепропетровской области

ДБР разоблачило новый эпизод коррупционных махинаций при закупке кроватей для военных на Днепропетровщине.

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщило о новом подозрении должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления. Его подозревают в причастности к масштабным махинациям при закупках для армии.

Следствие ранее уже установило, что в 2023 году он организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей стоимостью 28 млн грн. Экспертиза показала, что их рыночная цена была почти вдвое ниже — около 18 млн грн. Таким образом государство переплатило более 9,5 млн грн. Материалы этого эпизода уже переданы в суд, а подозреваемый взят под стражу с залогом в 2 млн грн.

Однако впоследствии правоохранители выявили еще одну, указывают в ГБР, аналогичную сделку: всего через два месяца тот же чиновник заключил новый контракт с той же фирмой на поставку 2 тысяч кроватей. И, как отмечается в сообщении, на этот раз убытки составили почти 4 млн грн.

Чиновнику сообщено о еще одном подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.

Государство готовит гражданский иск для возмещения убытков.

