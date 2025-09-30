Практика судів
  1. В Україні

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

13:30, 30 вересня 2025
ДБР викрило новий епізод корупційних махінацій під час закупівлі ліжок для військових на Дніпропетровщині.
ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань спільно з Службою Безпеки України повідомило про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Його підозрюють у причетності до масштабних махінацій під час закупівель для армії.

Слідство раніше вже встановило, що у 2023 році він організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок вартістю 28 млн грн. Експертиза показала, що їхня ринкова ціна була майже вдвічі нижчою — близько 18 млн грн. Таким чином держава переплатила понад 9,5 млн грн. Матеріали цього епізоду вже передано до суду, а підозрюваного взято під варту із заставою у 2 млн грн.

Проте згодом правоохоронці виявили ще одну, вказують у ДБР, аналогічну оборудку: лише через два місяці той самий посадовець уклав новий контракт із тією ж фірмою на постачання 2 тисяч ліжок. І як зазначається у повідомленні, цього разу збитки склали майже 4 млн грн.

Посадовцю повідомлено про ще одну підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання за цією статтею — до 8 років позбавлення волі.

Держава готує цивільний позов для відшкодування збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

військові армія Дніпро ДБР публічні закупівлі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

У судах першої та апеляційної інстанції повинні здійснювати правосуддя 12 267 суддів – затверджено нові нормативи кадрового забезпечення судів

Вища рада правосуддя затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів першої та апеляційної інстанції та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій.

У нових спеціалізованих адміністративних судах будуть здійснювати правосуддя 27 суддів

Вища рада правосуддя 30 вересня затвердила штат СОАС та СААС, а Президент підписав закон про створення судів.

Кандидат на державну посаду матиме право на спростування недостовірної інформації у рішенні громадської ради – проект змін до ЦК

Право на спростування неправдиво викладеної у рішеннях різних громадських рад інформації матимуть кандидати на посади під час конкурсів – проект нової редакції Цивільного кодексу.

Регулярне оцінювання суддів випробують на суддях-добровольцях – ВККС

Початок регулярного оцінювання суддів – 2026 або 2027 роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду