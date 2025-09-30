ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

ДБР викрило новий епізод корупційних махінацій під час закупівлі ліжок для військових на Дніпропетровщині.

Державне бюро розслідувань спільно з Службою Безпеки України повідомило про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Його підозрюють у причетності до масштабних махінацій під час закупівель для армії.

Слідство раніше вже встановило, що у 2023 році він організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок вартістю 28 млн грн. Експертиза показала, що їхня ринкова ціна була майже вдвічі нижчою — близько 18 млн грн. Таким чином держава переплатила понад 9,5 млн грн. Матеріали цього епізоду вже передано до суду, а підозрюваного взято під варту із заставою у 2 млн грн.

Проте згодом правоохоронці виявили ще одну, вказують у ДБР, аналогічну оборудку: лише через два місяці той самий посадовець уклав новий контракт із тією ж фірмою на постачання 2 тисяч ліжок. І як зазначається у повідомленні, цього разу збитки склали майже 4 млн грн.

Посадовцю повідомлено про ще одну підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання за цією статтею — до 8 років позбавлення волі.

Держава готує цивільний позов для відшкодування збитків.

