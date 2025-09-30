ЦПД СНБО: Россия обвиняет Украину в диверсии, чтобы скрыть собственные планы в Европе.

Служба внешней разведки РФ безосновательно обвинила Украину в планировании «резонансной ДРГ в Польше», сообщили в ЦПД СНБО. По утверждениям СВР, Украина якобы готовится инсценировать атаку на критическую инфраструктуру, обвинив в этом спецназ России и Беларуси, чтобы втянуть Европу в войну с РФ.

«Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются типичным приемом для службы внешней разведки РФ. Ранее там неоднократно заявляли о якобы подготовке Украиной «кровавых провокаций» в Европе», – отметили в ЦПД СНБО, добавив, что цель подобных утверждений – создать информационное алиби для собственных диверсий в странах ЕС и НАТО, направленных на срыв военной поддержки Украины, а также посеять страх и панику в Европе.

