ЦПД РНБО: Росія звинувачує Україну у диверсії, щоб приховати власні плани в Європі.

Служба зовнішньої розвідки РФ безпідставно звинуватила Україну в плануванні «резонансної з ДРГ в Польщі», повідомили в ЦПД РНБО. За твердженнями СЗР, Україна нібито готується інсценувати атаку на критичну інфраструктуру, звинувативши в цьому спецпризначенців Росії та Білорусі, щоб втягнути Європу у війну з РФ.

«Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю та є типовим прийомом для служби зовнішньої розвідки рф. Раніше там неодноразово заявляли про нібито підготовку Україною «кривавих провокацій» в Європі», – зазначили в ЦПД РНБО, додаючи, що мета подібних тверджень — створити інформаційне алібі для власних диверсій у країнах ЄС і НАТО, спрямованих на зрив військової підтримки України, а також посіяти страх і паніку в Європі.

