В Прикарпатье женщина убила свекровь ради денег, а затем сама вызвала полицию

Женщину подозревают в спланированном убийстве свекрови: мотив – деньги, соучастник – сын.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские Ивано-Франковщины задержали 33-летнюю жительницу Бурштына, которую подозревают в убийстве своей 65-летней свекрови из корыстных побуждений. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Прикарпатья.

В частности, 26 сентября женщина обратилась к правоохранителям с сообщением, что не может дозвониться до своей свекрови, уроженки Донецкой области. Она не отвечала на звонки и не открывала двери.

На место сразу выехали следователи и оперативники. В квартире в Бурштине правоохранители обнаружили тело хозяйки с признаками насильственной смерти.

Полицейские начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий: отработали различные версии преступления, проверили круг возможных причастных лиц, изъяли записи камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей и очевидцев.

В результате собранных доказательств было установлено, что к убийству причастна сама заявительница – 33-летняя уроженка Днепропетровщины.

Следствие выяснило, что она заранее спланировала преступление, чтобы завладеть деньгами своей свекрови. К противоправным действиям мать также привлекла и малолетнего сына.

Фигурантку задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений по ч.2 п.6, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.