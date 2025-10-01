На Прикарпатті жінка вбила свекруху заради грошей, а потім сама викликала поліцію

Жінку підозрюють у спланованому вбивстві свекрухи: мотив – гроші, співучасник – син.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські Івано-Франківщини затримали 33-річну мешканку Бурштина, яку підозрюють у вбивстві своєї 65-річної свекрухи з корисливих мотивів. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Прикарпаття.

Зокрема, 26 вересня жінка звернулася до правоохоронців з повідомленням, що не може додзвонитися до своєї свекрухи, уродженки Донецької області. Вона не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері.

На місце одразу виїхали слідчі та оперативники. У квартирі в Бурштині правоохоронці виявили тіло господині з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів: відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспостереження та опитали можливих свідків та очевидців.

У результаті зібраних доказів було встановлено, що до вбивства причетна сама ж заявниця – 33-річна уродженка Дніпропетровщини.

Слідство з’ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина.

Фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за ч.2 п.6, ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.