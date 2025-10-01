Практика судов
На Закарпатье 19-летняя девушка за 5 тысяч евро пыталась переправить военнообязанного через Тису

08:46, 1 октября 2025
Девушка обещала переправить через границу киевлянина, уже оплатившего «задаток».
На Закарпатье задержали 19-летнюю жительницу села Тересва, которую подозревают в незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу. Об этом сообщает полиция региона.

Как выяснили правоохранители, девушка за 5 тысяч евро обещала беспрепятственный переход границы в обход официальных пунктов пропуска.

По схеме злоумышленницы маршрут пролегал через реку Тиса в пределах Тячевского района. На этот раз за границу она должна была переправить киевлянина, который уже внес «задаток».

Для реализации своего преступного умысла 19-летняя воспользовалась услугами местного перевозчика, вместе с которым должна была доставить клиента к линии границы.

Фигурантку задержали на одной из АЗС в селе Луг, когда она получала другую часть оговоренной суммы денег за свои услуги в размере 4 000 евро.

С места происшествия следователи изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты и автомобиль «Fiat». Кроме того, по месту жительства злоумышленницы обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, вероятно добытые преступным путем.

В соответствии со статьей 208 УПК Украины закарпатку поместили в изолятор временного содержания. Ее действия в полиции квалифицировали по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

По оперативным данным задержанная действовала по указаниям своего бывшего мужа, который сейчас находится за границей.

Сейчас готовятся материалы для сообщения ему о подозрении и объявления в розыск. Также проверяется информация о причастности к переправке водителя.

