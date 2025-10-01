Практика судів
На Закарпатті 19-річна дівчина за 5 тисяч євро намагалась переправити військовозобов’язаного через Тису

08:46, 1 жовтня 2025
Дівчина обіцяла переправити через кордон киянина, який вже сплатив «завдаток».
На Закарпатті затримали 19-річну мешканку села Тересва, яку підозрюють у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Як з’ясували правоохоронці, дівчина за 5 тисяч євро обіцяла безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

За схемою зловмисниці маршрут пролягав через річку Тиса у межах Тячівського району. Цього разу за кордон вона мала доправити киянина, який вже сплатив «завдаток».

Для реалізації свого злочинного умислу 19-річна скористалася послугами місцевого перевізника, разом з яким мали транспортувати клієнта до лінії кордону.

Фігурантку затримали на одній із АЗС в селі Луг,  коли вона отримувала іншу частину обумовленої суми грошей за свої послуги в розмірі 4 000 эвро.

З місця події слідчі вилучили гроші, мобільні телефони, банківські картки та автомобіль «Fiat». Окрім цього за місцем проживання зловмисниці виявлено та вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті,  ймовірно здобуті злочинним шляхом.

У відповідності до статті 208 КПК України закарпатку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Її дії у поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За оперативними даними затримана діяла за вказівками свого колишнього чоловіка, який наразі перебуває за кордоном.

Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та оголошення в розшук. Також перевіряється інформація щодо причетності до переправлення водія.

хабар Закарпаття мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

