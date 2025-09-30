Практика судов
В Киеве стартовал эпидемический сезон – почти 8 тысяч случаев, включая COVID-19, за неделю

22:54, 30 сентября 2025
Доля детей среди всех заболевших выросла.
В Украине начался эпидемический сезон. По данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава», только за 18-ю неделю 2025 года в столице зарегистрировано 7 905 новых случаев гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Несмотря на рост числа заболевших, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 66,5% и составляет 267,8. В целом по сравнению с предыдущей неделей в Киеве зафиксировано снижение на 4% как среди детей, так и среди взрослых.

В частности, среди детей зарегистрировано 5 085 случаев против 5 124 на прошлой неделе (минус 0,8%), среди взрослых – 2 820 против 3 107 (минус 9,2%). В то же время доля детей среди всех заболевших выросла до 64,3%. У школьников заболеваемость увеличилась на 9,5% – зафиксировано 2 842 случая.

Госпитализация также пошла на спад. В медучреждения за неделю попали 127 пациентов, из них 96 детей. На COVID-19 в столице заболели 12 человек, в том числе трое детей. В больницы госпитализировали 15 пациентов, среди них двое детей. Один взрослый находился в реанимации.

