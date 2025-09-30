У Києві стартував епідемічний сезон – майже 8 тисяч випадків, включно з COVID-19, за тиждень

Частка дітей серед усіх хворих зросла.

В Україні розпочався епідемічний сезон. За даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», лише за 18-й тиждень 2025 року в столиці зареєстровано 7 905 нових випадків грипу та ГРВІ, зокрема COVID-19.

Попри зростання кількості хворих, рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг на 66,5% і становить 267,8. Загалом у порівнянні з попереднім тижнем у Києві зафіксовано спад на 4% як серед дітей, так і серед дорослих.

Зокрема, серед дітей зареєстровано 5 085 випадків проти 5 124 минулого тижня (мінус 0,8%), серед дорослих – 2 820 проти 3 107 (мінус 9,2%). Водночас частка дітей серед усіх хворих зросла до 64,3%. У школярів захворюваність збільшилась на 9,5% – зафіксовано 2 842 випадки.

Госпіталізація також пішла на спад. До медзакладів за тиждень потрапили 127 пацієнтів, із них 96 дітей. На COVID-19 у столиці захворіли 12 осіб, у тому числі троє дітей. До лікарень госпіталізували 15 пацієнтів, серед них двоє дітей. Один дорослий перебував у реанімації.

