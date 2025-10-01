Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области будут судить руководителя благотворительного фонда и его сообщника, которые присваивали донаты

07:18, 1 октября 2025
Злоумышленники завладели более чем 2,1 млн грн.
Во Львовской области будут судить руководителя благотворительного фонда и его сообщника, которые присваивали донаты
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов в присвоении части средств, которые он собирал на покупку и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также автомобилей для ВСУ. Об этом сообщила Национальная полиция.

Полицейские выяснили, что житель Львова в течение 2023–2025 годов ради личного обогащения убеждал потерпевших переводить деньги на подконтрольные банковские карты. Однако взятые на себя обязательства он не выполнял.

Позже правоохранители установили второго фигуранта, причастного к мошенническим действиям. Сообщником подозреваемого оказался житель Тернопольской области.

В полиции добавили, что злоумышленник во время совершения новых преступлений уже находился под домашним арестом по решению суда, фигурируя в деле о мошенничестве.

Полицейские установили шестерых потерпевших, среди которых есть военнослужащие ВСУ и волонтер. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 2,1 миллиона гривен.

На данный момент правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты. Руководителю благотворительного фонда и его сообщнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция мошенник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

В социальном комитете Рады осудили установление в проекте бюджета «особого» прожиточного минимума для расчета окладов судей и прокуроров

Комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, отметил, что практика применения каждый год в законе о бюджете «особых» размеров прожиточного минимума для расчета окладов судей, прокуроров, налоговиков, таможенников не предусмотрена ни одним законодательным актом.

Конкурс на должности судей ВАКС – по сравнению с предыдущим конкурсом количество кандидатов уменьшилось

Если в 2023 году допуск к участию в конкурсе получил 161 кандидат, то сейчас только 158, а тестов при этом стало больше.

В Европейском центральном банке спорят, навредит ли доверию к евро изъятие подсанкционных российских активов

Президент ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие наличных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро.

Оформление актов выполненных работ будет упрощено – Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді