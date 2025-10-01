Во Львовской области будут судить руководителя благотворительного фонда и его сообщника, которые присваивали донаты

Злоумышленники завладели более чем 2,1 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов в присвоении части средств, которые он собирал на покупку и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также автомобилей для ВСУ. Об этом сообщила Национальная полиция.

Полицейские выяснили, что житель Львова в течение 2023–2025 годов ради личного обогащения убеждал потерпевших переводить деньги на подконтрольные банковские карты. Однако взятые на себя обязательства он не выполнял.

Позже правоохранители установили второго фигуранта, причастного к мошенническим действиям. Сообщником подозреваемого оказался житель Тернопольской области.

В полиции добавили, что злоумышленник во время совершения новых преступлений уже находился под домашним арестом по решению суда, фигурируя в деле о мошенничестве.

Полицейские установили шестерых потерпевших, среди которых есть военнослужащие ВСУ и волонтер. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 2,1 миллиона гривен.

На данный момент правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты. Руководителю благотворительного фонда и его сообщнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.