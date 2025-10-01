Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині судитимуть керівника благодійного фонду і його спільника, які заволодівали донатами

07:18, 1 жовтня 2025
Зловмисники заволоділи понад 2,1 млн грн.
На Львівщині судитимуть керівника благодійного фонду і його спільника, які заволодівали донатами
Фото: npu.gov.ua
На Львівщині правоохоронці викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також автомобілів для ЗСУ. Про це повідомила Національна поліція.

Поліцейські з’ясували, що мешканець Львова упродовж 2023-2025 років задля власного збагачення переконував потерпілих перерахувати гроші на підконтрольні банківські картки. Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував.

Згодом правоохоронці встановили другого фігуранта, причетного до шахрайських дій. Спільником підозрюваного виявився мешканець Тернопільської області. 

У поліції додали, що зловмисник під час скоєння нових злочинів вже перебував під домашнім арештом за рішенням суду, фігуруючи у справі про шахрайство.

Поліцейські встановили шістьох потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить понад 2,1 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти. Керівнику благодійного фонду і його спільнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

